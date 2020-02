Achensee: Mit Qualität und konstantem Zimmerpreis an die Spitze

Was ist das Erfolgsgeheimnis der Achensee-Region, die seit Jahren tirolweit die Auslastungsstatistik im Sommer anführt und jährlich mehr als 1,6 Mio. Nächtigungen erzielt? Und das, obwohl die Bettenzahl laut Tschoner seit gut zehn Jahren stagniere und bei rund 8000 (ohne Campingstellplätze) liegt. Es sind mehrere Faktoren. Zum einen die Naturlandschaft mit Tirols größtem See und dem Naturpark Karwendel. Zum Zweiten die hohe Qualität in allen Unterkunftskategorien. „Viele unserer Betriebe messen sich immer mit den Besten und schauen, dass sie mit ihrer Angebotsstruktur am Ball bleiben. Im Bereich der 4- und 5-Sterne-Häuser wurde in den letzten Jahren etwa viel in Wellness und die Kulinarik investiert“, sagt Maria Wirtenberger vom Achensee Tourismus. Der Großteil der Betten in der Region befindet sich in den rund 40 Vier-, VierS- und Fünf-Sterne-Häusern, gefolgt von Ferienwohnungen. „Was uns sehr zugutekommt, ist, dass wir im Sommer wie im Winter denselben Zimmerpreis haben. Wir waren schon immer eine Sommerdestination, haben früher als andere Regionen auf die Qualitätsschiene und damit höhere Preise gesetzt“, erklärt Hotelierin und WK-Obfrau Martina Entner ein weiteres Erfolgsrezept.