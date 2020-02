Rotwild-Gemetzel in Kaisers: Land Tirol und Jäger nähern sich an

Kaisers, Innsbruck – Nachdem, wie berichtet, im Internet ein mit Fotos unterlegter Aufruf gestartet wurde, die Identität jenes Schützen zu lüften, der im Reduktionsgatter in Kaisers 33 Stück Rotwild erlegt hatte, ermittelt nun auch das Landeskriminalamt. Aber nicht gegen den Schützen, sondern gegen allfällige Scharfmacher im Netz. Das Landeskriminalamt (LKA) hat dem Tiroler Jäger, sollte er gefunden werden, ein paar Fragen zu stellen. „Nämlich welche Ziele er mit seinem Aufruf verfolgt hat“, erklärt Peter Leismüller vom LKA Tirol. „In Zeiten von Hasspostings interessiert es uns natürlich, wenn in einer aufgeheizten Situation ‚Jagd‘ auf eine Person gemacht wird. Für uns ist in diesem Zusammenhang nun auch wichtig, ob sogar der Schütze selbst geschützt werden muss.“