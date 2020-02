Drei Jahre Haft für Blitzüberfall auf Supermarkt in Innsbruck

⚖️ Geldnot trieb im September einen drogenabhängigen Innsbrucker samt Gaspistole in eine Supermarktfiliale in St. Nikolaus. Dort hatte der 22-Jährige erst als Kunde getarnt Waren auf das Kassa-Förderband gelegt. Als die Luft rein war, zog der Mann die Pistole und nötigte zwei Kassiererinnen insgesamt 960 Euro ab. Dem Blitzüberfall folgte allerdings auch eine kurze Flucht. Schon nach 300 Metern und zehn Minuten klickten die Handschellen. Die „Achter“ klickten gestern am Oberlandesgericht (OLG) erneut. Eine Berufung sollte für den einst Süchtigen und Geständigen zur Strafmilderung führen. Bei einer Strafandrohung von bis zu 15 Jahren Haft war für das OLG allerdings für so einen Raubüberfall die Grenze nach unten schon erreicht: „Das ist ohnehin nur mehr ein Fünftel des Strafrahmens. Weniger kommt aus generalpräventiven Gründen einfach nicht mehr in Betracht!“, erklärte Senatsvorsitzende Ingrid Brandstätter.