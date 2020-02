Van der Bellen lädt Handke zu Abendessen in die Hofburg

Wien – Die Einladung wurde schon im Jänner ausgesprochen. Jetzt wird sie eingelöst. Wie die Tiroler Tageszeitung erfuhr, findet diese Woche ein besonderes Abendessen in der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg statt. Als Gast des Staatsoberhaupts wird der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Handke erwartet. Seitens der Präsidentschaftskanzlei gibt man sich zugeknöpft. Nur so viel wurde auf Anfrage schriftlich mitgeteilt: „Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt Peter Handke anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises 2019 zu einem Abendessen mit Vertretern der Literatur- und Kulturszene sowie Freundinnen und Freunden in die Hofburg.“ Beim Abendessen anwesend sein dürfte jedenfalls Handkes Tochter Armina.

Während die für Kunst zuständige Staatssekretärin Ulrike Lunacek es nicht nachvollziehen kann, dass die Jury des Nobelpreiskomitees Handke ausgezeichnet hat (die Grünen-Politikerin bezog sich dabei allgemein auf Handkes Äußerungen zu den Balkan-Kriegen, konkret kritisierte sie die Rede Handkes bei der Beerdigung von Slobodan Milošević.), gilt ihr früherer Parteifreund als ausgewiesener Liebhaber des Werkes des Schriftstellers. „Was für ein Tag! Ein ,geglückter‘ Tag – jedenfalls für die österreichische Literatur, für die Literatur überhaupt. Mit Peter Handke hat ein Autor den Nobelpreis gewonnen, dessen leise und eindringliche Stimme seit Jahrzehnten Welten, Orte und Menschen entwirft, die faszinierender nicht sein könnten. Er leuchtet die Zwischenräume des Daseins aus und wirft einen behutsamen Blick auf das Fühlen und Denken seiner Figuren. In einem Ton, der schnörkellos und doch einzigartig ist, lässt er uns, die Leserinnen und Leser, an seiner Welt und Sprache teilhaben. Wir haben Peter Handke viel zu verdanken. Ich hoffe, er weiß das.“ Mit diesen persönlich gehaltenen Worten formulierte Bundespräsident am 10. Oktober, am Tag der Bekanntgabe des Nobelpreiskomitees, seinen herzlichen Glückwunsch an Handke.