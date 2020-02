Musikalische Werke von Philosoph Nietzsche in Weimar

Eröffnet wird die Ausstellung „Nietzsche komponiert“, die bis 14. Juni läuft, am Freitag. Ausgewählte Kompositionen Nietzsches (1844-1900) sollen auch in einem Konzert der Klassik Stiftung am 3. April im Neuen Museum Weimar zu hören sein. Nietzsche habe seit früher Jugend Klavier gespielt, leidenschaftlich improvisiert und bereits zu Schulzeiten komponiert, erläuterte die Stiftung. So seien zunächst vierhändige Klavierwerke, Sonaten und Lieder entstanden.