Münchner Sicherheitskonferenz beginnt - Kurz zu Gast

Vor Beginn der Konferenz sprach deren Leiter Wolfgang Ischinger von einer „ungewöhnlich ernsten“ Lage in der Welt. Im ZDF-“Morgenmagazin“ und im „Ö1“-Morgenjournal warnte er am Freitag vor den immer mehr werdenden Krisen und kritisierte die mangelnde Krisenbewältigung der internationalen Staatengemeinschaft“.

„Wir haben mehr Krisen und mehr schlimmere Krisen, mehr grauenhafte Vorgänge, als man sich das eigentlich vorstellen kann“, so Ischinger im Ö1. „Wenn ich an das aktuelle Versagen, aus meiner Sicht unverzeihliche Versagen der internationalen Staatengemeinschaft in Sachen Syrien denke, wenn ich an die nicht umgesetzten Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz denke, da wird mir schlecht.“ Angesichts der „sehr gefährlichen“ internationalen Situation sei es wichtig, dass auf der politischen Ebene „geredet“ und „nicht geschossen“ werde, so Ischinger im ZDF.