Große Schritte für Geschwister im Therapiezentrum Kitzbühel

Kitzbühel, Hochfilzen – Zweimal pro Woche fährt Theresa Reinhart ihre Kinder ins Therapiezentrum forKIDS des Diakoniewerks in Kitzbühel. Alena und Marcel haben in wenigen Monaten große Fortschritte gemacht.

Im Bewegungsraum im Therapiezentrum geht es lustig zu. Alena liegt bäuchlings in der Hängematte und „fischt“ nach bunten Stoffsackerln. Ihr Bruder Marcel erobert indessen den Kletterturm. Die 5-Jährige und ihr ein Jahr älterer Bruder nutzen seit einigen Monaten das Therapieangebot in Kitzbühel. Beide brauchen Unterstützung in der Motorik.