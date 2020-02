Einsprüche gegen Igler Parkplatzverbauung

Innsbruck – Die Verbauung des Parkplatzes zwischen Igler Straße, Widumweg und Habichtstraße beschäftigt die Innsbrucker Immobiliengesellschaft und die Igler Bevölkerung schon seit einigen Jahren. Nun wird es ernst. Am so genannten Widumplatz sollen rund 20 Wohnungen für betreutes Wohnen, ein Lebensmittelmarkt, Geschäftseinheiten und eine Tiefgarage entstehen.

Das zweite Projekt der IIG in Igls betrifft das bereits erwähnte Vorhaben „Am Bichl 3“. Dort baut die IIG auf rund 7000 Quadratmetern Grund 50 Wohnungen. 65 Prozent davon werden Stadtwohnungen, 35 Prozent laufen als Eigentumswohnungen, die zu leistbaren Preisen an Igler Familien vergeben werden. Die Vergabe für Letztere läuft über den Unterausschuss Igls. Der EU-weite Architektenwettbewerb für Am Bichl 3 ist bereits gestartet, am 20. Mai findet die Jurysitzung statt. Dann wird der Sieger gekürt.