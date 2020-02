Wasserrettung im Außerfern: Riesiges Gebiet wird überwacht

Breitenwang – Kürzlich hielt die Einsatzstelle Reutte/Breitenwang der Österreichischen Wasserrettung ihre Jahreshauptversammlung im Einsatzzentrum Breitenwang ab. Das präsentierte Zahlenwerk imponiert, leisteten die 111 Mitglieder der Einsatzstelle im vergangenen Jahr doch über 3100 Stunden. Das Team der Wasserrettung rückte insgesamt zu 22 Einsätzen im ganzen Bezirk Reutte aus. Darunter waren sechs Personensuchen, fünf Personenrettungen, acht technische Einsätze, zwei Umwelteinsätze und eine Hilfeleistung. Das Einsatzgebiet erstreckte sich von Warth in Vorarlberg über den ganzen Lech sowie über die vielen Außerferner Seen bis hin zum Fernpass.

Zu einer der Hauptaufgaben hat sich die Überwachung von heuer 20 Sportveranstaltungen sowie Schwimmbädern entwickelt. Dabei wurden bei Veranstaltungen wie einer Segelregatta am Plansee, dem Heiterwanger Seenlauf, Filmdrehs am Plansee und Seebensee sowie in der Alpentherme Ehrenberg rund 1800 Personen im Auge behalten. In Summe seien für Übungstauchgänge, Fließwasserausbildung, Boots- und Einsatzfahrerschulungen 2339 Stunden aufgewendet worden, ließ Obmann Christian Oberforcher wissen. Besonders wichtig ist ihm die Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen. Bei den zahlreichen Einsätzen stellte sich „diese als sehr professionell und kameradschaftlich heraus“. (TT)