Münchner Sicherheitskonferenz: Nationalismus als Sackgasse

München –„Westlessness“, der heurige Fokus der Münchner Sicherheitskonferenz, ist ganz im Sinn von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er finde den Titel „sehr gut gewählt“, erklärte er vor seiner Anreise zu dem Gipfel in der bayerischen Hauptstadt. „Der Westen, die westliche Wertegemeinschaft, ist die Basis dafür, dass wir in Friede, Freiheit und Wohlstand leben können, und das gilt es zu verteidigen.“

Er nannte in diesem Zusammenhang mehrere Elemente: Zum ersten müsse man „in unserer Gesellschaft alles tun, damit wir wettbewerbsfähig bleiben“. Zudem „haben wir auch international eine Verantwortung, nämlich zusammenzuarbeiten und unsere Grundwerte in die Welt zu tragen, damit diese Grundwerte wie Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit nicht ein Privileg des Westens bleiben, sondern auch in anderen Teilen der Welt mehr und mehr respektiert werden“. Und zum Dritten brauche es natürlich auch den Dialog des Westens mit anderen, „insbesondere Supermächten wie Russland und China, und hier eine gute Basis der Zusammenarbeit“. Kurz sollte am späteren Freitagnachmittag an einer Podiumsdiskussion mit unter anderen dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg teilnehmen. Mit beiden soll es auch bilaterale Treffen geben. Geplant sind am Rande der Tagung auch Gespräche mit dem US-amerikanischen Außenminister Mike Pompeo und dem chinesischen Außenminister Wang Yi.