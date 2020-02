„Cunningham“: Ein Denkmal in Bewegung

Er sei nie an Tanz interessiert gewesen, der auf eine bestimmte Stimmung oder ein Gefühl verweist, oder der die Musik ausdrückt. „Er ist, was er ist: eine visuelle Erfahrung“ – dieses Zitat des Choreografen stellt Kovgan an den Beginn des Films. Und auf diese visuelle Erfahrung setzt auch die Filmemacherin mit den in kräftigen Farben inszenierten Tänzen.

„Cunningham“ beschränkt sich auf die Jahre 1942 bis 1972 – erzählt vom Karrierestart als Tänzer in New York bis zum internationalen Durchbruch mit der „Merce Cunningham Dance Company“. Mit seinen unkonventionellen Choreografien stieß Cunningham zunächst jedoch auf Ablehnung. „Eie­r und Tomaten wurden geworfen. Wir wichen ihnen aus, indem wir uns verbeugten“, notierte er einmal über einen Auftrit­t in Paris. Im Zentrum des Films stehen aber die Choreografien selbst, die – sorgfältig in Szene gesetzt und spektakulär gefilmt – neu durchgearbeitet wurden. Ein Denkmal in Bewegung. Und eine bewegende Erfahrung. (jole)