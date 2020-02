Frühjahrsauftakt bei Rapid: Wattens braucht das „Major“-Gen

Absam, Wattens – Es ist verdammt lange her, dass WSG-Stammkeeper Ferdinand Oswald beim elf gegen elf im Training im Tor der „Reservistentruppe“ stand. Gestern am Absamer Kunstrasen war es nach der ausgesprochenen Sperre fürs Rapid-Spiel so weit, dass eben Simon Beccari bei der „Einsergarnitur“ dichtmachen durfte. Und als der 21-jährige Südtiroler dann beim Flankentraining einen Toplitsch-Kopfball über die Latte drehte, gab es von den Kollegen Applaus.