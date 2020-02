Ausstellung von Norbert Drexel: In Grau getauchte emotionale Momente

Innsbruck – An die Arbeiten, die die Galerie Maier in ihrer aktuellen Ausstellung von Norbert Drexel zeigt, konnte sich der Künstler teilweise selbst nicht mehr erinnern. Schlummerten sie doch mehr als ein halbes Jahrhundert im Atelier des inzwischen 87-Jährigen, um nun erstmals öffentlich zu sehen zu sein. Es sind eigenartig düstere, monochrom graue Bilder, zelebriert als raffinierter Mix aus malerischen und grafischen Elementen. Die sich stimmig ergänzen, indem dem rational Erzählten durch die Farbe – selbst die graue – das Moment des Emotionalen eingehaucht wird.

Bereits in diesen frühen, in den 1960er-Jahren entstandenen Arbeiten waren Stillleben das zentrale Thema des Dobrowsky-Schülers. Das Jonglieren mit Formen und Proportionen, mit Teilungen, Vorder- und Hintergründen, mit Licht und Schatten sowie feinen farbigen Nuancen. Wobei klar wird, dass es hier letztlich um pure Malerei geht, das Assoziative letztlich nur als Vorwand benutzt wird.

In den 1980er-Jahren wird Drexels Handschrift wesentlich poetischer. Hintergründe beginnen diffus zu verdämmern, Formen lösen sich mehr und mehr auf, konterkariert allerdings durch kraftvoll expressiv auf die Bildfläche gesetzte Details. Gebaut aus einem dichten Gewirr schwarzer Striche, die in ihrer Zusammenschau durchaus Reales suggerieren. Jahre später sollte Norbert Drexel das rein Grafische dann zugunsten des Malerischen komplett aufgeben. Das lassen jedenfalls die bei Maier zu sehenden Pastelle vermuten. Menschen tauchen nun vermehrt in einer entrückt daherkommenden Bildwelt auf, in ein pastelliges Sfumato getauchte Szenarien, die weniger Porträts als Zustandsbilder sind.