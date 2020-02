Starke Haie animieren wieder zum Träumen

Fehervar –Die Innsbrucker Haie hielten am Freitag in Fehervar die Möglichkeit in Händen, in die Top drei der Quali-Runde zu springen. Zunächst führte der Weg die Tiroler aber vermehrt auf die Strafbank, nach 25 Sekunden erwischte es Kapitän Tyler Spurgeon als Ersten. In Unterzahl stand klarerweise die Verhinderung von gegnerischen Torchancen im Vordergrund, die Defensivabteilung arbeitete gut, Goalie Scott Darling war stets auf seinem Posten.