Mayrhofen – Massive Geländeveränderungen wurden seit dem Jahr 2000 im Bereich des Tuxeckbachs und des Enthal­bachs im hinteren Zillertal von der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) registriert. „Das, was dort passiert, ist mit einem normalen Wildbachprozess nicht vergleichbar“, sagt Gebhard Walter, Leiter der WLV-Sektion Tirol. Unlängst verdeutlichte der Experte dies den Mayrhofner Gemeinderäten. Da in dem Gebiet der beiden Bäche wenig Gebäude stehen, wurde der Prozess anfangs nur beobachtet. Vor wenigen Jahren schauten sich die WLV-Mitarbeiter das Ganze dann genauer an und leiteten Untersuchungen ein. Das Ergebnis umschreibt Walter so: „Da ist eine Großmassenbewegung im Gang.“ Die Bäche würden tief einschneiden, Böschungsflanken einbrechen. Durch Erosionen sei eine Großrutschung zu befürchten, rund 100.000 Kubikmeter Lockermaterial würden talwärts schieben.