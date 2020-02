Arminen im Hockey-Champions-Cup auf Aufstiegskurs

Die Arminen Wien sind am Freitag mit Siegen über den „Club an der Alster“ (Hamburg, 5:4) und „Royal Evere White Star“ (BEL, 5:1) in den Champions-Hockey-Cup in Posen gestartet und stehen mit einem Bein im Halbfinale. Letztes Gruppenspiel ist am Samstag das Duell mit Complutense Madrid.