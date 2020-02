ManCity für zwei Saisonen aus Europacup ausgeschlossen

Der englische Fußball-Meister Manchester City ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden zwei Spielzeiten aus den Europacup-Bewerben ausgeschlossen worden. Der Club von Trainer Josep Guardiola muss zudem eine Geldstrafe on 30 Millionen Euro zahlen, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mit.