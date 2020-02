Verstorbener Kobe Bryant für Hall of Fame nominiert

Der verstorbene Kobe Bryant ist für die Basketball Hall of Fame nominiert worden. Der frühere Star der Los Angeles Lakers wurde am Freitag zusammen mit sieben weiteren Spielern für die Ehrung vorgeschlagen. Eine Entscheidung fällt Anfang April, die Aufnahme in die Hall of Fame erfolgt im August. Es gilt als sicher, dass Bryant in die Ruhmeshalle in Springfield in Massachusetts einziehen wird.