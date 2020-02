Tirol hält an Fahrverboten für Lkw fest, Transitgipfel im Landhaus

Innsbruck – Heute trommelt LH Günther Platter die Klub­obleute der Landtagsparteien in Innsbruck zusammen. Am Dienstag kommt Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Tirol. Hintergrund ist der umstrittene Auftritt von EU-Verkehrskommissarin Adina Valean und die Aufforderung des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer, die EU solle „unverzüglich die Einhaltung des Unionsrechts gegenüber Österreich durchsetzen“. Deutschland ist das sektorale Fahrverbot, das in Tirol den Transport bestimmter Güter auf der Straße verbietet, ein Dorn im Auge und es will klagen. Valean hatte Tirol sinngemäß den Austritt aus der EU nahegelegt, sollte es nicht von den Fahrverboten abrücken.