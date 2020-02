Kraft gewann Skifliegen am Kulm

Stefan Kraft hat es am Sonntag mit nur einem Flug geschafft, erstmals in Österreich einen Weltcup-Triumph zu feiern. Der 26-jährige Salzburger siegte nach Rang drei am Vortag am Kulm bei Bad Mitterndorf nach einem 230-m-Flug im ersten Durchgang nur 0,7 Punkte vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Der zweite Durchgang musste wegen zu starken Windes drei Springer vor dem Ende annulliert werden.