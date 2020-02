Müller und Kindl holten bei Rodel-WM Silber und Bronze

Die österreichischen Kunstbahnrodler haben bei Rodel-Weltmeisterschaften einmal mehr ihre Erwartungen übertroffen. Nach fünf Stück Edelmetall 2019 holte die Mannschaft von Sportchef Rene Friedl in Sotschi drei Medaillen. Am Sonntag eroberten Jonas Müller und Wolfgang Kindl im Herren-Einsitzerbewerb Silber und Bronze. Der Halbzeitführende David Gleirscher, der WM-Zweite im Sprint, stürzte.

Wolfgang Kindl, der Doppel-Weltmeister von Igls 2017, holte trotz Verletzungen seine bereits fünfte WM-Medaille. „Ich konnte den Bügel nicht so richtig angreifen, weil der Finger so weh getan hat“, sagte der 31-Jährige, der es nach dem sechsten Zwischenrang noch auf das Podest schaffte. Er ist wegen eines Knochenmarksödems und eines Haarrisses in der Speiche gehandicapt, die Freude war daher umso größer. „Die Medaille war nach meiner Vorgeschichte sehr überraschend“, sagte er. Auch angesichts des Rennverlaufs habe er „bis zum Schluss nicht damit gerechnet“.

Olympiasieger Gleirscher war der tragische Held des Tages. Mit Bahnrekord (51,466 Sek.) nach dem ersten Lauf vor dem Russen Roman Repilow in Führung, vergab er die Chance auf eine weitere Goldmedaille nach jener in Pyeongchang 2018 und die Krönung der Saison. „Es ist ganz schnell gegangen. Ich war in Kurve zehn zu früh drauf, und plötzlich bin ich auf der Seite gelegen“, schilderte der Tiroler, der in dieser Saison seinen ersten Weltcupsieg eingefahren hatte. „Aber es ist lässig, dass wir zwei Medaillen gemacht haben.“