Mustang Mach-E: Dem Namen verpflichtet

Wenn man sich schon an einer Ikone vergreift, dann vollständig: Das erste alternative Mustang-Modell nach über 55 Jahren kommt also nicht im Coupé-Gewand daher, sondern in aktueller Trend-Gestalt – als SUV-Crossover. Dazu annektiert es auch noch die angestammte Eskalations-Bezeichnung der Top-Mustangs, zugleich die physikalische Bezeichnung für Schallgeschwindigkeit: Mach, anstatt wie bei den V8-Monstren früherer Tage mit der Zahl 1 oder 2 dahinter nun durch den gängigen Zusatz für Batteriestromer ergänzt, also E.

Das Cockpit verläuft in zwei waagrechten Ebenen, die obere aus einem durchgehenden B & O-Boxensystem bestehend. Blickfang ist der hochkant freistehende 15,5-Zoll-Bildschirm in der Mitte, auf dem sich praktisch alle Funktionen digital steuern lassen. Software-Updates passieren künftig „over the air“, also automatisch. Eine praktische Idee am Rande: Die jeweils letzte Variante bleibt gespeichert – wer mit der neuesten Version nicht zufrieden ist, kann jederzeit zurückwechseln. Gegen den ungewohnt großen Zentralbildschirm wirkt das Instrumenten­display mit Bandtacho-Format und linearen Anzeigen beinahe schüchtern.