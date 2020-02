VW Caddy: Alltags-Laster leben länger

Der neue Caddy ist hingegen ein Wolfsburger modernster Bauart, wurde seinem Anforderungsprofil entsprechend vom Reißbrett weg parallel als Pkw- und Nutzfahrzeug entwickelt. Das Wachstum ist mit 93 Millimetern in der Länge, 62 in der Breite und 73 beim Radstand beträchtlich, in den Proportionen ist er sich aber größtenteils treu geblieben. Das VW-Marketing möchte ihm ein „charismatisches Design“ andichten, was für einen Familien- und Lastentransporter eventuell ein wenig übertrieben ist. Immerhin wirkt die nunmehr fünfte Generation aber deutlich aufgefrischt, zeitgemäßer und ein bisschen weniger kastenartig als bisher.