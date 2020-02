Neue SPÖ-Regionalmanagerin: Mit jugendlichem Elan auf die Erfolgsspur

Landeck – „Die SPÖ ist für mich die einzige Partei, die glaubwürdig die sozialpolitische Agenda in unserem Land vertritt.“ Dieses Bekenntnis legte die neue SPÖ-Regionalmanagerin für die drei westlichen Bezirke Tirols, Eda Celik, am Montag in Land­eck ab. Politische Erfahrungen sammeln und Organisationstalent beweisen konnte die 24-Jährige zuletzt als parlamentarische Mitarbeiterin, zudem war sie Landesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ.

Zwar werde sie Sprechstunden in den Bezirkssekretariaten Landeck, Imst und Reutte anbieten, mehr Zeit möchte sie jedoch „in Begegnungen mit den Menschen investieren, vor allem in den Tälern“. Sie möchte zuhören, um deren Sorgen besser verstehen zu können. Sie will „Vorarbeit in den Köpfen“ leisten und Themen aufgreifen, „bei denen die Menschen direkt betroffen sind“, etwa beim Thema Chancengleichheit. Es gebe sehr viele, die benachteiligt seien und am Wohlstand nicht partizipieren könnten. In diesem Zusammenhang nannte Celik auch das Stichwort „Working Poor“.