Freiheitliche Wirtschaft: WK-Bezirksstelle Landeck als Sorgenkind

Sorgenkind ist für ihn derzeit die WK-Bezirksstelle in Landeck: „Eine Wirtschaftskammer ohne Wifi ist sehr ärgerlich", spricht er die geplante Zusammenlegung der Wifi-Standorte in Imst an. Man habe angekündigt, dass ein spezialisiertes Angebot zum Thema Digitalisierung komme, so Venier, der es schade findet, dass das Wifi verkleinert wird. Man müsse auf der Hut sein, dass der WK-Standort nicht überhaupt verschwindet. Landesobmann Winfried Vescoli sieht die größte Chance bei der Wahl in der Gruppe der Nicht-Wähler. Bei der letzten Wahl sind nur knapp 35 Prozent an die Urne getreten. „Es wird schwer", betont Venier, „das Ergebnis zu halten wäre super, es auszubauen wäre das Allerbeste." (mr)