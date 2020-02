Kärntner Kletterer in Norditalien tödlich verunglückt

Ein Kärntner Kletterer ist am Samstag im Tal Visdende in der norditalienischen Dolomiten-Provinz Belluno tödlich verunglückt. Der 56-Jährige aus Völkermarkt stürzte beim Beklettern eines gefrorenen Wasserfalls in die Tiefe, wie die Alpinrettung von Belluno am Montag der APA berichtete. Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin unterwegs, die schon vom Wasserfall abgestiegen war.