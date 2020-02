Maulkorb und Leine: Strenge Regeln für Hundehalter auch in Osttirol

In öffentlichen Parkanlagen, Fußgängerzonen und auf viel frequentierten Spazierwegen würde grundsätzlich die Leinen- und Maulkorbpflicht gelten. Die im Gesetz beispielhafte Aufzählung von Kinderbetreuungs- und Schuleinrichtungen, Spielanlagen und Einkaufszentren sei so auszulegen, dass dazu nicht nur das Gebäude an sich, sondern auch Nebenanlagen wie Vorplätze oder den Gebäuden zugeordnete Parkplätze zählen. In allen Osttiroler Gemeinden beschäftigen sich die Bürgermeister derzeit mit der Umsetzung der neuen Vorschriften. Im Gemeindegebiet von Matrei gibt es bisher keine Freilaufzonen für Hunde, wie Bürgermeister Andreas Köll erklärt. Das soll sich ändern. In Sillian sind zwei Wege als Freilaufzonen ausgewiesen, wo Hunde ohne Leine unterwegs sein dürfen. In Lienz gibt es zwei Freilaufzonen im Ortsgebiet, nämlich am Wasserrain vom Spielplatz bis Maria Trost und auf einem Feldweg in der Postleite.