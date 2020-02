Wirbel bei Sturm nach Jauks Sky-Interview

Beim Fußball-Bundesligisten Sturm Graz hängt der Haussegen schief. Auslöser dafür war ein Interview von Club-Präsident Christian Jauk am Montag. Dieser bestätigte in der Sky-Sendung „Dein Verein“, dass Günter Kreissl dem Club am Saisonende nicht mehr als Geschäftsführer Sport zur Verfügung stehen werde, Kreissl jedoch wollte dies nicht bestätigen. Für Dienstag (11:30) ist eine Erklärung anberaumt.