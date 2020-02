Kufstein – Hello! Bist es du? Möchte man in Anlehnung an Adeles großen Hit fragen, wenn man aktuelle Fotos der stimmgewaltigen Sängerin sieht. Die 31-Jährige hat sich in den letzten Monaten nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki halbiert und ist auf den Bildern, die derzeit im Internet kursieren, kaum wiederzuerkennen. 45 Kilo soll die Britin abgenommen haben – angeblich durch die so genannte Sirtfood-Diät. Diese Abnehmmethode sorgt nun genauso für Schlagzeilen wie Adele selbst. Doch was steckt dahinter?