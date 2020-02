Innsbruck, Hall – Die private Universität des Landes für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT in Hall bleibt finanziell ein Sorgenkind. Was die Budgetzahlen betrifft, geht es nach einer Konsolidierungsphase seit 2016 wieder bergab. Sehr zum Missfallen des Landes. Die Stammuniversität Innsbruck ist übrigens mit zehn Prozent an der UMIT beteiligt.