Ansturm bei Fleckalmbahn größer als erwartet: Suche nach Verkehrslösung

Kitzbühel, Kirchberg i. T. – Sie war schon vorher eine der Hauptschlagadern des Ski­gebiets Kitzbühel, mit dem Neubau wurde das noch einmal verstärkt: Die neue Fleckalmbahn in Kirchberg Klausen wird von den Wintersportlern sehr gut angenommen. „Der Andrang übertrifft selbst mein­e kühnsten Erwartungen“, schildert Josef Burger, Vorstandsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel.

Des einen Freud ist aber des anderen Leid. Durch den enormen Andrang kommt es zu einem Rückstau auf die Brixentaler Straße. Zum Teil stehen die Autos in der Früh bis Kitzbühel Gundhabing. Und das, obwohl man auch ein eigenes Parkleitsystem für den Fleckalmbahn-Parkplatz erstellt hat. Dabei wird der Individual- vom öffentlichen und Busverkehr getrennt. „Das neue Leitsystem funktioniert sehr gut und hat sich bewährt, doch an solchen Spitzentagen kommt es einfach an seine Grenzen. Solche Tage kann man nicht planen“, schildert Burger.