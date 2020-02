Schwaz –Es brodelt in Schwaz. Die geplante städtische Entwicklung im Ortsteil Ried sorgt für Diskussionsstoff. Die Bauern sind verärgert. Sie verstehen nicht, warum man mit der Nachverdichtung am äußersten Rand der Gemeinde beginnen muss. Bisher hatt­e es seitens der Stadtführung immer geheißen, dass man die Schwazer Felder schützen wolle. Doch anstatt dem Regionalprogramm des Landes für landwirtschaftliche Vorsorgeflächen zuzustimmen, wurde auf Wunsch der Stadt ein Teil – 25 Hektar – aus dem Schutzprogramm genommen, denn die Stadt will dort ein Gewerbegebiet (elf Hektar) und Wohnraum (14 Hektar) schaffen – die TT berichtete.