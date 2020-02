Achtjähriger in NÖ von Bernhardiner ins Gesicht gebissen

In Schrattenbach (Bezirk Neunkirchen) ist am Montagnachmittag ein Achtjähriger von einem Bernhardiner ins Gesicht gebissen worden. Der Bub hatte laut Polizei in einem Stall Kühe gefüttert und wurde dabei von dem Hund angesprungen. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das SMZ Ost-Donauspital nach Wien geflogen. Der 37-jährige Halter des Bernhardiners wird angezeigt.