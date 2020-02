Leerstand in Innsbruck vor allem bei älterer Bausubstanz

Innsbruck – Eine Leerstands-erhebung, um in der Folge ungenützten Wohnraum gezielt mobilisieren zu können: Dieses Ansinnen steht klar im Arbeitsübereinkommen der Innsbrucker Stadtregierung. In der Praxis erweist sich das jedoch, wie mehrfach berichtet, als sehr kompliziert. Eine Vollerhebung stößt auf (datenschutz-)rechtliche Hürden, außerdem fehlt es aktuell an sauberen Datensätzen: Noch immer können rund 47.000 Personen in Innsbruck keiner Wohnung zugeordnet werden – auch wenn die Zahl der Klärungsfälle sinkt, seit ein eigenes städtisches Referat genau daran arbeitet.

Und was nun? Laut Willi braucht es einerseits Veränderungen bei den rechtlichen Rahmenbedingungen, um eine Vollerhebung des Leerstandes durchführen zu können: erstens eine „Topnummernverordnung“ seitens des Landes, die sicherstellt, dass die Tops in den Häusern nach einheitlichem Muster vergeben werden – und es der Stadt damit erleichtert wird, das Wohnungs- und Gebäuderegister zu „bereinigen“. Zweitens müsse das Tiroler Statistikgesetz geändert werden, um die gewonnenen Daten auch verwenden zu dürfen.

Zum anderen benötige man Möglichkeiten, den Leerstand zu bekämpfen, so Willi: Gegen spekulativen Leerstand brauche es eine Leerstandsabgabe, die in Abstimmung mit dem Land zu diskutieren sei. Ab wann die Abgabe greifen soll – die Stadt ist für eine „niedrige Frist“ –, ist ebenso zu klären wie die Höhe: Laut Willi muss sie „so spürbar sein, dass es einen Anreiz gibt, die Wohnung nicht leer stehen zu lassen“.

Was den gebäudespezifischen Leerstand angeht, setzt die Stadt u. a auf die neue Wohnservicestelle, die im März eröffnet: Dort will man niederschwellig Beratungen anbieten, damit Leerstand aktiviert wird – Stichwort Unterstützung bei Vermietung oder Sanierung. Die Stadt wolle auch selbst verstärkt als (Weiter-)Vermieter von Wohnraum auftreten, so Willi weiter: „Die Besitzer vermieten die Wohnung günstig an die Stadt, diese gibt sie an Wohnungssuchende weiter.“ Also eine Art „gemeinnütziges Makeln“, das den Eigentümern die Vermietung erleichtern soll.