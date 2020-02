Theater an der Wien würdigt Beethoven mit einer Schau

Auch wenn das Theater an der Wien (TaW) nicht nur als Uraufführungsstätte des „Fidelio“, sondern auch als einstige Wohnstätte eine bedeutende Verbindung zum Jahresjubilar Ludwig van Beethoven vorweisen kann, spielt das „TaW“ nicht in der ersten Liga der Beethoven-Erinnerungsstätten. Das will man mit einem nun eingeläuteten Beethoven-Fest ändern, zu dem auch eine eigene Schau gehört.