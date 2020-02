Tapfere Haie stehen mit dem Rücken zur Wand

Znojmo, Innsbruck –Gleich vorweg: Die Schnittspiele in der Qualifikationsrunde der Erste Bank Eishockeyliga sind rein gar nichts mehr für schwache Nerven. Und die Haie scheiterten in einem starken ersten Abschnitt gestern bei Topchancen von Joel Broda (4.), Sacha Guimond (11.) oder Jan Lattner (12.) mehrmals an Znojmo-Schlussmann Dominik Groh. Der Teufelskerl hatte die Innsbrucker schon beim 4:2-Hinspielsieg der Tschechen am Sonntag in der Tiwag-Arena zur Verzweiflung getrieben.