10 Jahre danach: Hang in Leisach ist jetzt rutschsicher

Leisach – Es waren dramatische Nachtstunden: Am 20. Februar 2010 gegen zwei Uhr Früh brachen in Leisach Erdmassen eines Hangs los und rutschten zu Tal – genauer gesagt in die Drau, die daraufhin über die Ufer trat. Geröll, Holz, Erde und Steine überschütteten nicht nur den Radweg und den Fluss, sondern auch die Drautalbundesstraße. Bis zum Bahndamm auf der anderen Seite der B100 reichte die Verheerung. Glück im Unglück: Aufgrund der späten Stunde waren in diesem Bereich keine Autofahrer unterwegs, verletzt wurde niemand.