Lienzer Fasching lässt den Direktzug Realität werden

Lienz – Für einen Nachmittag lebt die umsteigefreie Bahnverbindung zwischen Lienz und Innsbruck wieder auf, wenn auch in kleinerem Rahmen, und zwar am Faschingsdienstag, den 25. Februar, in der Lienzer Innenstadt. Das ist den Organisatoren der neuen „Faschingsmeile“ zu verdanken. Wirts- und Kaufleute vom Hauptplatz bis hinauf in die Messinggasse haben sich zusammengetan, um ein buntes Programm für Jung und Alt auf die Beine zu stellen. Unterstützt werden sie von Charly Kashofer und Kabarettist Thomas Widemair. Je nach Lokal geht es ab dem frühen Nachmittag los.

„Wir leihen uns den Wichtelzug aus Sillian aus“, berichtet Kashofer. Ab der Mittagszeit fährt die kleine Lok mit den zwei Waggons in der Innenstadt hin und her. Der Hauptplatz verwandelt sich in den Bahnhof Lienz, der Johannesplatz, Abzweigung Zwergergasse, wird zur Halte­stelle Sillian. Dann geht es weiter zur Kreuzgasse, wo sich am Faschingsdienst Franzensfeste befindet, und die Endstation Innsbruck wird in der Messinggasse verortet. Je nach Nachfrage tuckert die kleine Eisenbahn bis zum späten Nachmittag oder frühen Abend hin und her.