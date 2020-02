Festnahmewelle von mutmaßlichen Gülen-Anhängern in Türkei

Die türkische Polizei hat am Dienstag fast 160 Menschen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung festgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden insgesamt fast 700 Haftbefehle gegen mutmaßliche Anhänger des im US-Exil lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen ausgestellt, der von der Regierung für den Putschversuch 2016 verantwortlich gemacht wird.

Unter den Beschuldigten sind demnach Soldaten, Polizisten und Justizbeamte. Mindestens 159 Menschen wurden laut Anadolu Dienstagfrüh festgenommen. Die Fahndung nach den anderen Verdächtigen dauere noch an. In der Hauptstadt Ankara hat die Staatsanwaltschaft dem Bericht zufolge Haftbefehle gegen 467 Menschen ausgestellt, die 2009 ein Auswahlverfahren der Polizei manipuliert haben sollen, um Gülen-Anhänger auf wichtige Posten zu bringen. Weitere Ermittlungsverfahren laufen demnach in anderen Städten.