Ex-Minister Einem: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner wird zum „Sprechautomaten“

Wien – Die eingeschlagene Vorwärtsstrategie der angezählten SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner löst in Teilen der Partei Unverständnis aus. Neben Sachthemen sollen die Parteimitglieder in einer Befragung auch über den Verbleib von Rendi-Wagner an der Parteispitze entscheiden. Das Ergebnis soll in der Karwoche von einer externen Firma ausgewertet und anschließend präsentiert werden.