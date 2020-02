ÖGK-Kassasturz: Tirol droht Kassen-Minus von 64,1 Millionen Euro

Wien, Innsbruck – Die Budgetübersicht im Februar wird in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) als noch mit vielen Unsicherheiten behafteter Rahmenplan bezeichnet. Im Mai liegen dann schon konkretere Zahlen über Leistungen und Verrechnungen vor. Doch die aktuelle Gebarungsvorschau bis 2024 sorgt für große Aufregung. Die im Jänner erfolgte Fusion der neun Gebietskrankenkassen zur ÖGK weist in den kommenden Jahren nämlich massive Abgänge aus: 135,6 Mio. Euro im heurigen Jahr, 208,3 Mio. Euro (2021), 255,3 Mio, Euro (2022), 468,3 Mio. Euro (2023) und 504,5 Mio. Euro im Jahr 2024.

Allein die Wiener Landesstelle soll in vier Jahren einen Verlust von 172,1 Mio. Euro machen und insgesamt von 700 Millionen Euro. Aber auch in Tirol sieht es nicht rosig aus: Der für heuer geplante Abgang von 19,3 Mio. Euro könnte 2024 auf 64,1 Millionen in die Höhe schnellen. Der aufgestaute Verlust würde dann nicht weniger als 1,6 Milliarden Euro betragen. So viel zu den Zahlen. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) will deshalb einen Kassa­sturz vornehmen, bereits heute kommt es zu einem Treffen mit Vertretern des Finanzministeriums und der Gesundheitskasse.