Teiltauglichkeit soll Anfang 2021 eingeführt werden

Das Vorhaben, die Teiltauglichkeit rasch umzusetzen, hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag konkretisiert. Ab Anfang 2021 soll die neue Tauglichkeitsstufe eingeführt werden und mit erstem Jänner also die Stellungspflichtigen „nach dem neuen System beurteilt werden“, sagte die ÖVP-Politikerin bei einem Besuch der Stellungskommission in St. Pölten.