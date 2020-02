Wolfgang Thiem: „Beende jede Kooperation mit dem ÖTV“

Innsbruck – Erst vor gut einer Woche sah all das, was am Wochenende zerbrach, so hoffnungsvoll aus: Wolfgang Thiem sprach bei der Generalversammlung des steirischen Tennis-Verbandes über eine goldene Zukunft. Gemeinsam mit Landes-Präsidentin Barbara Muhr an der Spitze sollte der Trainer und Vater von Tennis-Star Dominic Thiem dem nationalen Verband (ÖTV) als Sportdirektor vorstehen. Doch dann kam alles anders: