Österreichische Bauern blicken mit Sorge nach Brüssel

Ab Donnerstag wird der neue EU-Finanzrahmen auf höchster Ebene der Staats- und Regierungschefs in Brüssel verhandelt. Unter Österreichs Bauern herrscht in des eine „durchaus sorgenvolle Stimmung“ darüber, wie es in Zukunft mit den Agrargeldern weitergeht, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer (LKÖ), Josef Moosbrugger, im Gespräch mit der APA.