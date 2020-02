23-Jähriger geriet in NÖ unter rollenden Klein-Lkw und starb

Auf der B54 in Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen) ist ein 23-Jähriger am Dienstagabend unter einen rollenden Klein-Lkw geraten und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Ungar hatte Polizeiangaben zufolge mit dem Fahrzeug angehalten und die Bordwand geöffnet. Dabei setzte sich der Transporter auf der abschüssigen Straße in Bewegung.