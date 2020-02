Auto krachte im Burgenland gegen Baum - Lenker tot

Ein 79-jähriger Burgenländer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bernstein (Bezirk Oberwart) ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem SUV aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Seine 73-jährige Lebensgefährtin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.