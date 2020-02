Thiem gab nach Rio-Auftaktsieg in punkto Knie Entwarnung

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rio de Janeiro Entwarnung gegeben. Beim 6:2,4:6,6:1-Sieg gegen den Brasilianer Felipe Meligeni Rodrigues Alves hatte er Anfang von Satz zwei im linken Knie Schmerzen bekommen, erhielt vom Physiotherapeuten nach einer Behandlung einen Tapeverband. Später im Match war Thiem nicht mehr beeinträchtigt.

Die Ursache des Schmerzes war in einem Zwischenfall vor der Partie gelegen, er hatte sich beim Ankommen auf die Anlage das Knie bei einer Tür angeschlagen. „Dann habe ich beim Einschlagen keine Probleme gehabt, im ersten Satz keine Probleme gehabt“, erklärte der 26-Jährige nach dem Spiel. „Und dann beim Landen beim Aufschlag ist plötzlich ein extrem scharfer Schmerz eingefahren. Ich habe zum Glück noch nie etwas im Knie gehabt. Deshalb war ich ein bisschen besorgt.“

Der Physiotherapeut hatte ihn dann nach Durchführen einiger Tests beruhigt und gemeint, dass es nichts Schlimmes sei. „Es ist auch während dem Match wieder besser geworden und im dritten Satz ganz weg gewesen. Von dem her passt es, es ist auch sehr beruhigend.“ Daher wollte er an dem für ihn spielfreien (heutigen) Mittwoch gut trainieren, da es nach der Umstellung von Hartplatz auf Sand noch Sachen gibt, die nicht so gut funktioniert hätten.