„Tier“ Haaland stahl PSG-Stars die Show

Mit zehn Treffern in nur sieben Spielen in der Königsklasse ist der im Winter von Salzburg geholte Haaland nun jener Profi, der diese Marke am schnellsten erreicht hat. „Das sind die Nächte, für die du lebst. Es ist fantastisch“, schwärmte der 19-Jährige nach seinem ersten CL-Auftritt für den BVB. „Ich will in der Champions League weit kommen“, betonte er. Die „Man of the Match“-Trophäe, die er nachts aus dem Stadion trug, machte den Mann mit der schier unfassbaren Torquote sichtlich stolz. Für Frankreichs Sporttageszeitung „L‘Equipe“ war Haaland „der Henker von PSG“.