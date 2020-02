Elisabeth Frei und Wolfgang Zingerle: Unterwegs samt Alter Ego im Transluziden

Innsbruck – Was die beiden Südtiroler Elisabeth Frei und Wolfgang Zingerle verbindet, ist ihr Faible für das Transluzid­e. An das sie sich in ihrer gemeinsamen Ausstellung in der Innsbrucker Galerie Nothburga allerdings auf ganz unterschiedliche Weise annähern. Zingerle mit mundgeblasenen gläsernen Skulpturen, die vage an Präparate menschlicher Organe erinnern. Seine malerischen Versuche fallen im Gegensatz dazu allzu bunt und plakativ aus, ganz im Gegensatz zu den Bildern, die Elisabeth Frei nach Innsbruck mitgebracht hat.