Röttgen mahnt zu offenem Verfahren für CDU-Parteivorsitz

Röttgen glaube auch, dass sich dieser Ansatz in der Partei so durchsetzen und es keine Lösung „hinter verschlossenen Türen“ geben werde, sagte der Ex-Umweltminister am Mittwoch nach einem Gespräch mit der noch amtierenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU-Parteizentrale in Berlin. „Ich bin für offenen Wettbewerb und Transparenz.“ Dieser Wunsch sei in der CDU „immer stärker und hörbarer“, sagte Röttgen im TV-Sender „Welt“. Eine Entscheidung müsse noch vor der Sommerpause getroffen werden. Im übrigen sei er der Einzige bisher, „der sich erklärt hat und nicht taktisch auslotet“.